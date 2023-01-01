Сили оборони за добу знищили ще 1140 окупантів, 9 безпілотників та крилату ракету
Сьогодні, 09:13
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 348300 (+1140) осіб,
– танків - 5798 (+15),
– бойових броньованих машин - 10771 (+19),
– артилерійських систем - 8190 (+15),
– РСЗВ - 926 (+0),
– засоби ППО - 611 (+1),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),
– крилаті ракети - 1611 (+1),
– кораблі / катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20),
– спеціальна техніка - 1200 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 348300 (+1140) осіб,
– танків - 5798 (+15),
– бойових броньованих машин - 10771 (+19),
– артилерійських систем - 8190 (+15),
– РСЗВ - 926 (+0),
– засоби ППО - 611 (+1),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),
– крилаті ракети - 1611 (+1),
– кораблі / катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20),
– спеціальна техніка - 1200 (+2).
Дані уточнюються.
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