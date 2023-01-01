Сили оборони за добу знищили ще 1140 окупантів, 9 безпілотників та крилату ракету





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 348300 (+1140) осіб,



– танків - 5798 (+15),



– бойових броньованих машин - 10771 (+19),



– артилерійських систем - 8190 (+15),



– РСЗВ - 926 (+0),



– засоби ППО - 611 (+1),



– літаків - 324 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),



– крилаті ракети - 1611 (+1),



– кораблі / катери - 22 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20),



– спеціальна техніка - 1200 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 348300 (+1140) осіб,– танків - 5798 (+15),– бойових броньованих машин - 10771 (+19),– артилерійських систем - 8190 (+15),– РСЗВ - 926 (+0),– засоби ППО - 611 (+1),– літаків - 324 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),– крилаті ракети - 1611 (+1),– кораблі / катери - 22 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20),– спеціальна техніка - 1200 (+2).Дані уточнюються.

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