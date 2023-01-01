Сили оборони за добу знищили ще 1140 окупантів, 9 безпілотників та крилату ракету

Сили оборони за добу знищили ще 1140 окупантів, 9 безпілотників та крилату ракету
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 348300 (+1140) осіб,

– танків - 5798 (+15),

– бойових броньованих машин - 10771 (+19),

– артилерійських систем - 8190 (+15),

– РСЗВ - 926 (+0),

– засоби ППО - 611 (+1),

– літаків - 324 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),

– крилаті ракети - 1611 (+1),

– кораблі / катери - 22 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20),

– спеціальна техніка - 1200 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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