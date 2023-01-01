Росія вночі атакувала «шахедами» Хмельниччину





Про це



"Вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», в межах області сили ППО знешкодили 2 БпЛА типу «Shahed».



За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.



У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росіяни запустили «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі 19 грудня атакувала Хмельницьку область двома безпілотниками типу Shahed.Про це повідомила Хмельницька ОВА."Вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», в межах області сили ППО знешкодили 2 БпЛА типу «Shahed».За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росіяни запустили «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська.

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