Росія вночі атакувала «шахедами» Хмельниччину

Росія вночі атакувала «шахедами» Хмельниччину
Росія вночі 19 грудня атакувала Хмельницьку область двома безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомила Хмельницька ОВА.

"Вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», в межах області сили ППО знешкодили 2 БпЛА типу «Shahed».

За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росіяни запустили «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хмельниччина, шахеди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
Сьогодні, 10:05
Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ
Сьогодні, 09:50
Росія вночі атакувала «шахедами» Хмельниччину
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 19 грудня
Сьогодні, 09:20
Сили оборони за добу знищили ще 1140 окупантів, 9 безпілотників та крилату ракету
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА
22 листопад, 09:40
Окупанти вночі атакували Хмельниччину «шахедами» Окупанти вночі атакували Хмельниччину «шахедами»
31 жовтень, 09:03
Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини
15 вересень, 10:40
На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
14 грудень, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 10:45
 0
Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 10:42
 0
Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння
Сьогодні, 10:24
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
Сьогодні, 10:05
 0
Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8