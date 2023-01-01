Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ

Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ
Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"На Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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