На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук

На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
На війні загинув воїн з Волині Андрій Левчук.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

"Потемніло і почорніло сьогодні вмить і в родині Левчуків із села Секунь… Плаче молода дружина, плачуть юні доньки, плачуть батьки, плаче Секунь, плаче уся громада.

Із сумом і скорботою повідомляємо - молода дружина Ірина із доньками отримали офіційне повідомлення, що їх чоловік та тато - молодший сержант зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно – артилерійського дивізіону Андрій Петрович Левчук - вірний військовій присязі, загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Подоли Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.

У Дубівській громаді з 19 грудня оголошується триденна жалоба.

Інформацію про скорботну зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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