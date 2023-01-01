На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук

Андрій Левчук.



Про це



"Потемніло і почорніло сьогодні вмить і в родині Левчуків із села Секунь… Плаче молода дружина, плачуть юні доньки, плачуть батьки, плаче Секунь, плаче уся громада.



Із сумом і скорботою повідомляємо - молода дружина Ірина із доньками отримали офіційне повідомлення, що їх чоловік та тато - молодший сержант зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно – артилерійського дивізіону Андрій Петрович Левчук - вірний військовій присязі, загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Подоли Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.



У Дубівській громаді з 19 грудня оголошується триденна жалоба.



Інформацію про скорботну зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Дубівській громаді."Потемніло і почорніло сьогодні вмить і в родині Левчуків із села Секунь… Плаче молода дружина, плачуть юні доньки, плачуть батьки, плаче Секунь, плаче уся громада.Із сумом і скорботою повідомляємо - молода дружинаіз доньками отримали офіційне повідомлення, що їх чоловік та тато - молодший сержант зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно – артилерійського дивізіону Андрій Петрович Левчук - вірний військовій присязі, загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Подоли Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.У Дубівській громаді з 19 грудня оголошується триденна жалоба.Інформацію про скорботну зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

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