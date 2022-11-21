Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині

Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,4 %. З початку року їжа та напої в області здорожчали на 4,8%.

За даними обласного управління статистики, найбільше (на 18,1%) зросла ціна на овочі, пише Суспільне.

На другому місці у рейтингу здорожчання опинилося масло. Його вартість зросла на 5,6%. Також підвищилися ціни на яловичину та телятину, молоко, сири, рис, сало, рибу та продукти з риби, сметану, хліб на 5,6–1,1%.

Водночас в управлінні відмітили, що в листопаді на Волині знизилися ціни на свинину, фрукти, соняшникову олію, цукор, продукти переробки зернових, яйця, м'ясо птиці, макаронні вироби і кисломолочну продукцію на 5,7–0,4%.

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Теги: ціни, овочі, Волинь
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