Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині





За даними обласного управління статистики, найбільше (на 18,1%) зросла ціна на овочі, пише



На другому місці у рейтингу здорожчання опинилося масло. Його вартість зросла на 5,6%. Також підвищилися ціни на яловичину та телятину, молоко, сири, рис, сало, рибу та продукти з риби, сметану, хліб на 5,6–1,1%.



Водночас в управлінні відмітили, що в листопаді на Волині знизилися ціни на свинину, фрукти, соняшникову олію, цукор, продукти переробки зернових, яйця, м'ясо птиці, макаронні вироби і кисломолочну продукцію на 5,7–0,4%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,4 %. З початку року їжа та напої в області здорожчали на 4,8%.За даними обласного управління статистики, найбільше (на 18,1%) зросла ціна на овочі, пише Суспільне На другому місці у рейтингу здорожчання опинилося масло. Його вартість зросла на 5,6%. Також підвищилися ціни на яловичину та телятину, молоко, сири, рис, сало, рибу та продукти з риби, сметану, хліб на 5,6–1,1%.Водночас в управлінні відмітили, що в листопаді на Волині знизилися ціни на свинину, фрукти, соняшникову олію, цукор, продукти переробки зернових, яйця, м'ясо птиці, макаронні вироби і кисломолочну продукцію на 5,7–0,4%.

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