На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
Сьогодні, 11:06
Вчора, 18 грудня Ківерцівська громада попрощалася й провела в останню путь свого захисника, військовослужбовця ЗСУ Василя Яджину.
Про це повідомили у громаді.
Життя 26-річного воїна безжально обірвала ворожа рука 12 грудня 2023 року. Він віддав життя в бою, захищаючи рідну землю та свободу мільйонів людей.
Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до Свято-Хрестовоздвиженського храму. Поховали Героя у рідному селі Човниця.
Висловлюємо співчуття батькові, усім рідним та близьким Василя.
"Нехай пам'ять про Подвиг нашого Героя живе вічно у серцях. Вічна та світла пам'ять полеглому Воїну! Довічна шана Герою!" - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Життя 26-річного воїна безжально обірвала ворожа рука 12 грудня 2023 року. Він віддав життя в бою, захищаючи рідну землю та свободу мільйонів людей.
Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до Свято-Хрестовоздвиженського храму. Поховали Героя у рідному селі Човниця.
Висловлюємо співчуття батькові, усім рідним та близьким Василя.
"Нехай пам'ять про Подвиг нашого Героя живе вічно у серцях. Вічна та світла пам'ять полеглому Воїну! Довічна шана Герою!" - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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