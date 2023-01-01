На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною

Василя Яджину.



Про це



Життя 26-річного воїна безжально обірвала ворожа рука 12 грудня 2023 року. Він віддав життя в бою, захищаючи рідну землю та свободу мільйонів людей.



Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до Свято-Хрестовоздвиженського храму. Поховали Героя у рідному селі Човниця.

Висловлюємо співчуття батькові, усім рідним та близьким Василя.



"Нехай пам'ять про Подвиг нашого Героя живе вічно у серцях. Вічна та світла пам'ять полеглому Воїну! Довічна шана Герою!" - зазначають у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 18 грудня Ківерцівська громада попрощалася й провела в останню путь свого захисника, військовослужбовця ЗСУПро це повідомили у громаді.12 грудня 2023 року. Він віддав життя в бою, захищаючи рідну землю та свободу мільйонів людей.Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до Свято-Хрестовоздвиженського храму. Поховали Героя у рідному селі Човниця.Висловлюємо співчуття батькові, усім рідним та близьким Василя."Нехай пам'ять про Подвиг нашого Героя живе вічно у серцях. Вічна та світла пам'ять полеглому Воїну! Довічна шана Герою!" - зазначають у громаді.

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