На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною

На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
Вчора, 18 грудня Ківерцівська громада попрощалася й провела в останню путь свого захисника, військовослужбовця ЗСУ Василя Яджину.

Про це повідомили у громаді.

Життя 26-річного воїна безжально обірвала ворожа рука 12 грудня 2023 року. Він віддав життя в бою, захищаючи рідну землю та свободу мільйонів людей.

Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до Свято-Хрестовоздвиженського храму. Поховали Героя у рідному селі Човниця.
Висловлюємо співчуття батькові, усім рідним та близьким Василя.

"Нехай пам'ять про Подвиг нашого Героя живе вічно у серцях. Вічна та світла пам'ять полеглому Воїну! Довічна шана Герою!" - зазначають у громаді.
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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