Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину

Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждала пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 грудня, по вулиці Рівненській у селі Струмівка.

46-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Kia Carens, на пішохідному переході збив 19-річну дівчину, жительку обласного центру.

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували у відділення реанімації.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину

Слідство триває.
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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