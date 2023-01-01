Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 10:45
Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждала пішохідка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 грудня, по вулиці Рівненській у селі Струмівка.
46-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Kia Carens, на пішохідному переході збив 19-річну дівчину, жительку обласного центру.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 грудня, по вулиці Рівненській у селі Струмівка.
46-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Kia Carens, на пішохідному переході збив 19-річну дівчину, жительку обласного центру.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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