Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння





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РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ В КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ



22 грудня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).



23 грудня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.



24 грудня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія, Вечірня у верхньому храмі, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.



25 грудня, понеділок, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, яку транслюватиме в прямому ефірі «12 канал»; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».



26 грудня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



27 грудня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 грудня святкова служба на Різдво звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці: 7.30 – літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.22 грудня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).23 грудня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.24 грудня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія, Вечірня у верхньому храмі, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.25 грудня, понеділок, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, яку транслюватиме в прямому ефірі «12 канал»; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».26 грудня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».27 грудня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді. За цим посиланням завжди можна знайти поточний розклад богослужінь у головному храмі єпархії.

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