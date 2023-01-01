Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння
Сьогодні, 10:24
25 грудня святкова служба на Різдво звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці: 7.30 – літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ В КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ
22 грудня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).
23 грудня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
24 грудня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія, Вечірня у верхньому храмі, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.
25 грудня, понеділок, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, яку транслюватиме в прямому ефірі «12 канал»; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
26 грудня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
27 грудня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
За цим посиланням завжди можна знайти поточний розклад богослужінь у головному храмі єпархії.
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Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ В КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ
22 грудня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).
23 грудня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
24 грудня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія, Вечірня у верхньому храмі, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.
25 грудня, понеділок, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, яку транслюватиме в прямому ефірі «12 канал»; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
26 грудня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
27 грудня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
За цим посиланням завжди можна знайти поточний розклад богослужінь у головному храмі єпархії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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