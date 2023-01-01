Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння

Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння
25 грудня святкова служба на Різдво звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці: 7.30 – літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі.

Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.

РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ В КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ

22 грудня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).

23 грудня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.

24 грудня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія, Вечірня у верхньому храмі, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.

25 грудня, понеділок, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, яку транслюватиме в прямому ефірі «12 канал»; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

26 грудня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в жіночому монастирі та в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

27 грудня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.

За цим посиланням завжди можна знайти поточний розклад богослужінь у головному храмі єпархії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, різдвяні богослужіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 10:45
Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 10:42
Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння
Сьогодні, 10:24
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
Сьогодні, 10:05
Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 10:45
Курс валют у Луцьку 19 грудня Курс валют у Луцьку 19 грудня
Сьогодні, 09:20
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня
18 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька водій автомобіля збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 10:45
 0
Здорожчали овочі і масло: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 10:42
 0
Коли у луцькому соборі відбудуться різдвяні богослужіння
Сьогодні, 10:24
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
Сьогодні, 10:05
 0
Сирський назвав найближчі цілі росіян: наступ на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8