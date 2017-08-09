Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї





Землетрус трапився у понеділок в провінції Ганьсу, повіті Цзішань, пише



Місцева влада повідомила, що пошкоджено близько 4700 будинків. За словами офіційних осіб, на даний момент у Ганьсу поранено 397 осіб, зокрема 16 у критичному стані та 76 у важкому стані.



За даними CCTV, у сусідній провінції Цинхай загинули одинадцять людей. Землетрус стався незадовго до півночі, коли багато хто спав у своїх будинках. За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, його магнітуда становила 5,9 бала на невеликій глибині. Управління з питань землетрусів Китаю дало трохи вищі показники – 6,2 бала.



Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд.



Потужні землетруси не є рідкістю для Китаю, особливо на південному заході, де стикаються дві тектонічні плити. У 20008 в провінції Сичуань внаслідок землетрусу в 7,9 балів загинули близько 90 000 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На північному заході Китаю унаслідок землетрусу померли щонайменше 116 людей, ще сотні травмовані.Землетрус трапився у понеділок в провінції Ганьсу, повіті Цзішань, пише LB.ua з посиланням на CNN.Місцева влада повідомила, що пошкоджено близько 4700 будинків. За словами офіційних осіб, на даний момент у Ганьсу поранено 397 осіб, зокрема 16 у критичному стані та 76 у важкому стані.За даними CCTV, у сусідній провінції Цинхай загинули одинадцять людей. Землетрус стався незадовго до півночі, коли багато хто спав у своїх будинках. За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, його магнітуда становила 5,9 бала на невеликій глибині. Управління з питань землетрусів Китаю дало трохи вищі показники – 6,2 бала.Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд.Потужні землетруси не є рідкістю для Китаю, особливо на південному заході, де стикаються дві тектонічні плити. У 20008 в провінції Сичуань внаслідок землетрусу в 7,9 балів загинули близько 90 000 людей.

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