Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї

Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї
На північному заході Китаю унаслідок землетрусу померли щонайменше 116 людей, ще сотні травмовані.

Землетрус трапився у понеділок в провінції Ганьсу, повіті Цзішань, пише LB.ua з посиланням на CNN.

Місцева влада повідомила, що пошкоджено близько 4700 будинків. За словами офіційних осіб, на даний момент у Ганьсу поранено 397 осіб, зокрема 16 у критичному стані та 76 у важкому стані.

За даними CCTV, у сусідній провінції Цинхай загинули одинадцять людей. Землетрус стався незадовго до півночі, коли багато хто спав у своїх будинках. За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, його магнітуда становила 5,9 бала на невеликій глибині. Управління з питань землетрусів Китаю дало трохи вищі показники – 6,2 бала.

Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд.
Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї

Потужні землетруси не є рідкістю для Китаю, особливо на південному заході, де стикаються дві тектонічні плити. У 20008 в провінції Сичуань внаслідок землетрусу в 7,9 балів загинули близько 90 000 людей.
Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї
Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї

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Теги: Китай, землетрус
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