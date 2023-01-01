США розпочинають операцію у Червоному морі





Про це повідомляє пресслужба міноборони США.



В операції «Варта процвітання» також беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.



У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем.



Угруповання підтримує ХАМАС у його війні з Ізраїлем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США оголосили про початок спільної операції десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі.Про це повідомляє пресслужба міноборони США.В операції «Варта процвітання» також беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем.Угруповання підтримує ХАМАС у його

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію