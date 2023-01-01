США розпочинають операцію у Червоному морі

США розпочинають операцію у Червоному морі
США оголосили про початок спільної операції десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі.

Про це повідомляє пресслужба міноборони США.

В операції «Варта процвітання» також беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем.

Угруповання підтримує ХАМАС у його війні з Ізраїлем.

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Теги: війна, світ
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