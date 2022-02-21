Спершу занесли до підвалу, а потім викинули у чагарники: двоє волинян жорстоко вбили знайомого

Поліцейські в лічені години розкрили жорстоке вбивство в Рожищі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Після розпиття алкоголю двоє товаришів завдали смертельних тілесних ушкоджень третьому знайомому. Спершу його тіло помістили до підвалу, а згодом віднесли неподалік від місця злочину в чагарники, де він пролежав так більше тижня під гілками й мотлохом.18 грудня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що ще тиждень тому її син, 50-річний рожищанин, пішов з дому та не повернувся.Поліцейські розпочали проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого громадянина.Уже через кілька годин правоохоронці встановили двох осіб, з якими той напередодні вживав алкогольні напої.Під час дослідження обставин цієї зустрічі поліцейські з’ясували, що між трьома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.У результаті двоє фігурантів нанесли третьому тілесні ушкодження, які виявились смертельними.Прийшовши до тями від учиненого, аби приховати сліди злочину та уникнути відповідальності, зловмисники позбулись тіла вбитого, перемістивши його спочатку підвал, а потім - в чагарники, неподалік від місця проживання потерпілого, закидавши гіллям та мотлохом.Поліцейські встановили місце знаходження тіла вбитого, на якому були зафіксовані фатальні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть.На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники поліції Ківерців та Луцького РУП, слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП. Було залучено також кінолога зі службовою собакою та криміналістичну лабораторію.Обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Це мешканці Луцького району, 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом.Нині слідчі ГУНП розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.