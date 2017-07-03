Скандальний заступник голови Нацполіції подав у відставку

Дмитро Тишлек подав у відставку.



Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», - сказав Тишлек.



Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після скандалу через журналістське розслідування щодо ймовірних зв’язків із криміналітетом заступник голови Національної поліції Україниподав у відставку.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», - сказав Тишлек.Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справщодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека.

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