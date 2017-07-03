Скандальний заступник голови Нацполіції подав у відставку

Скандальний заступник голови Нацполіції подав у відставку
Після скандалу через журналістське розслідування щодо ймовірних зв’язків із криміналітетом заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек подав у відставку.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», - сказав Тишлек.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека.

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Теги: відставка, політика
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