На «Устилузі» вилучили підпільний вантаж на 1,7 мільйона

На «Устилузі» вилучили підпільний вантаж на 1,7 мільйона
На митному посту "Устилуг" митники викрили перевізника, який в одному рейсі скоїв одразу кілька правопорушень.

Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.

Чоловік офіційно ввозив "червоним коридором" два вживаних автомобілі на спеціалізованому авто з платформою. Додатково задекларував товар для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю. Однак у ході повного митного огляду з його вантажу загалом було вилучено більше пів тонни товарів промислової та харчової груп сумарною вартістю 1,75 млн грн.

Частину з них, а саме 73 кг засобів догляду за волоссям, порушник не задекларував, розмістивши у багажниках автівок.

Нагадуємо, що недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Решту прихованого товару - батарейки до вейпів, м'ясопродукти, електротехніку - виявили у тайнику. Його влаштували із використанням фанери та металопрофілів між ланжеронами лавети. Тому транспортний засіб, а саме спеціалізований причіп-платформу марки "Прагматек", оцінений у 123 тис грн, теж тимчасово вилучили.



Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу, переміщення товарів з приховуванням від митного контролю тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також транспортних засобів із спеціально виготовленими тайниками.

Остаточні рішення щодо конфіскації та штрафів невдовзі прийматиме суд.

Нагадаємо, на Волині судили пасажирку потяга, яка незаконно намагалась вивезти з України 530 пачок сигарет.

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Теги: контрабанда, Волинь
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