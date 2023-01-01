На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Брисюк

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Брисюк
Захищаючи Україну, загинув волинянин Олександр Брисюк.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Кривава війна приносить страшні звістки у громаду. Ще один земляк повертається «На щиті» до рідної домівки. Захищаючи Україну від російського окупанта, загинув 44-річний маневичанин Олександр Брисюк. Олександр Олексійович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з серпня 2023 року. 15 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині відважний солдат загинув.

Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батьки Олексій Єфремович та Любов Денисівна, брат Леонід.

Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі нашого земляка на рідній Маневиччині, про час та місце поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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