На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Брисюк

Олександр Брисюк.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Кривава війна приносить страшні звістки у громаду. Ще один земляк повертається «На щиті» до рідної домівки. Захищаючи Україну від російського окупанта, загинув 44-річний маневичанин Олександр Брисюк. Олександр Олексійович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з серпня 2023 року. 15 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині відважний солдат загинув.



Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батьки Олексій Єфремович та Любов Денисівна, брат Леонід.



Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі нашого земляка на рідній Маневиччині, про час та місце поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув волинянинПро це повідомив Маневицький селищний голова"Кривава війна приносить страшні звістки у громаду. Ще один земляк повертається «На щиті» до рідної домівки. Захищаючи Україну від російського окупанта, загинув 44-річний маневичанин Олександр Брисюк. Олександр Олексійович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з серпня 2023 року. 15 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині відважний солдат загинув.Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батькита, братУсією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі нашого земляка на рідній Маневиччині, про час та місце поховання буде повідомлено додатково.

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