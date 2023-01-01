Ухилянт у Луцьку отримав три роки в’язниці

Ухилянт у Луцьку отримав три роки в’язниці
Волинянина за ухилення від призову за мобілізацією засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Суд визнав 39-річного жителя обласного центру Волині винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).

Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 5 квітня 2023 року у приміщенні Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки відмовився отримувати під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.

Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, проте від призову ухилився і для відправки у складі команди для проходження служби не прибув.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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