Ухилянт у Луцьку отримав три роки в’язниці

Волинянина за ухилення від призову за мобілізацією засудили до трьох років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Суд визнав 39-річного жителя обласного центру Волині винуватим вза мобілізацією (ст. 336 КК України).Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 5 квітня 2023 року у приміщенні Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки відмовився отримувати під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, проте від призову ухилився і для відправки у складі команди для проходження служби не прибув.Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.