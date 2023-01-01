Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21 – 30 грудня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



До кінця грудня на сцені вируватимуть любовні, драматичні, подекуди комедійні історії, а також актори пропонують глядачам по-філософськи підійти до теми зради.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 21 до 30 грудня.



У четвер, 21 грудня, о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться драма «На полі крові» Лесі Українки у постановці Владислава Маціюка.



«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скілька кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?





Квитки на вистави можна придбати у касі та в адміністраторів, а також на



У суботу, 23 грудня о 17:00, а також у четвер, 28 грудня о 18:00, на основній сцені театру - музична комедія «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших...Святкуємо Різдво разом із Європою! А точніше, повертаємося до історичного й рідного нам свята у грудні – і запрошуємо вас до театру!



У вівторок, 26 грудня, о 18:00 відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.





Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, куди можуть привести наслідки такого необдуманого рішення... Віра сплатила свою ціну за любов. Якою ж була ця непересічна історія? Дізнаєтесь у театрі.



У суботу, 30 грудня, о 18:00 на камерній сцені – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».



Пристрасті, які розгораються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.До кінця грудня на сцені вируватимуть любовні, драматичні, подекуди комедійні історії, а також актори пропонують глядачам по-філософськи підійти до теми зради.Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 21 до 30 грудня.на камерній сцені театру відбудеться драмау постановці«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скілька кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?Квитки на вистави можна придбати у касі та в адміністраторів, а також на сайті театру. , а також, на основній сцені театру - музична комедіяза повістюта п'єсою, музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв УкраїниВистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших...Святкуємо Різдво разом із Європою! А точніше, повертаємося до історичного й рідного нам свята у грудні – і запрошуємо вас до театру!відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов»Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, куди можуть привести наслідки такого необдуманого рішення... Віра сплатила свою ціну за любов. Якою ж була ця непересічна історія? Дізнаєтесь у театрі.на камерній сцені – драматаза п'єсою«Украдене щастя».Пристрасті, які розгораються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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