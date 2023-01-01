Аеропорти Москви зупиняють рейси через роботу ППО





Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Роспропаганда стверджує, що в тому районі працює протиповітряна оборона, а кілька рейсів на виліт та приліт затримано. Мер Москви Сергій Собянін повідомляє, що в Одинцовському міському окрузі нібито відбили атаку безпілотників.



За різними даними, дрони запускають бійці Легіону «Свобода России».



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