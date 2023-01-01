Аеропорти Москви зупиняють рейси через роботу ППО
Сьогодні, 13:43
У російських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» введено план «Килим».
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Роспропаганда стверджує, що в тому районі працює протиповітряна оборона, а кілька рейсів на виліт та приліт затримано. Мер Москви Сергій Собянін повідомляє, що в Одинцовському міському окрузі нібито відбили атаку безпілотників.
За різними даними, дрони запускають бійці Легіону «Свобода России».
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Роспропаганда стверджує, що в тому районі працює протиповітряна оборона, а кілька рейсів на виліт та приліт затримано. Мер Москви Сергій Собянін повідомляє, що в Одинцовському міському окрузі нібито відбили атаку безпілотників.
За різними даними, дрони запускають бійці Легіону «Свобода России».
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