Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони

Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони
Захисники Авдіївки, де ведуться важкі бої, отримали 100 дронів від братів Кличків.

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають. А ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА.

Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - зазначив Віталій Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко, Авдіївка, дрони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки
Сьогодні, 14:48
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:31
Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони
Сьогодні, 14:16
На Волині кількість хворих на коронавірус скоротилася на 30%
Сьогодні, 13:57
Аеропорти Москви зупиняють рейси через роботу ППО
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
16 грудень, 16:18
«Таємний Санта» задонатив на дрони 100 мільйонів гривень «Таємний Санта» задонатив на дрони 100 мільйонів гривень
16 грудень, 06:31
«Українська команда» передала «чорним запорожцям» дрони-камікадзе та наземну станцію керування БПЛА «Українська команда» передала «чорним запорожцям» дрони-камікадзе та наземну станцію керування БПЛА
13 грудень, 12:30
Сили оборони України відбивають штурми ворога на Авдіївку та у Бахмутському напрямку Сили оборони України відбивають штурми ворога на Авдіївку та у Бахмутському напрямку
03 грудень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні
Сьогодні, 15:28
 0
Врятували жінку з вантажівки, що повисла з мосту над прірвою на Прикарпатті
Сьогодні, 15:11
 0
П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки
Сьогодні, 14:48
 0
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:31
 0
Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8