Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони





Про це Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.



«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають. А ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА.



Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - зазначив Віталій Кличко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники Авдіївки, де ведуться важкі бої, отримали 100 дронів від братів Кличків.Про це повідомив у своєму телеграм-каналі.«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають. А ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА.Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - зазначив Віталій Кличко.

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