Під Авдіївкою – пекло: брати Клички передають захисникам 100 дронів для оборони
Сьогодні, 14:16
Захисники Авдіївки, де ведуться важкі бої, отримали 100 дронів від братів Кличків.
Про це повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають. А ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА.
Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - зазначив Віталій Кличко.
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Про це повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають. А ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА.
Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - зазначив Віталій Кличко.
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