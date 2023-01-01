На мосту в Луцьку в аварію потрапили три авто

На мосту в Луцьку в аварію потрапили три авто
На мосту, що сполучає магістральні проспекти Луцька – Василя Мойсея і Соборності, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.

Про це пише Конкурент.

Аварія сталася близько 11:00 сьогодні, 19 грудня. За даними видання, легкові автомобілі зазнали сильних механічних ушкоджень.

Інформації про постраждалих поки немає. Зараз там працюють правоохоронці.

Рух ділянкою ускладнений.

Нагадаємо, поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждала пішохідка.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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