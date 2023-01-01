На мосту в Луцьку в аварію потрапили три авто





Про це пише



Аварія сталася близько 11:00 сьогодні, 19 грудня. За даними видання, легкові автомобілі зазнали сильних механічних ушкоджень.



Інформації про постраждалих поки немає. Зараз там працюють правоохоронці.



Рух ділянкою ускладнений.



Нагадаємо, поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждала пішохідка.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На мосту, що сполучає магістральні проспекти Луцька – Василя Мойсея і Соборності, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.Про це пише Конкурент Аварія сталася близько 11:00 сьогодні, 19 грудня. За даними видання, легкові автомобілі зазнали сильних механічних ушкоджень.Інформації про постраждалих поки немає. Зараз там працюють правоохоронці.Рух ділянкою ускладнений.Нагадаємо, поблизу Луцька внаслідок ДТПДеталі – згодом.

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