У Кабміні прогнозують зростання зарплат українців у наступні три роки. На скільки?





Про це йдеться в постанові уряду № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки», пише



Також в уряді прогнозують, що рівень безробіття знизиться з 18,7% у 2024 році до 15% у 2026-му. Також Кабмін очікує, що українська економіка збільшиться у наступному році на 4,6%, на 6,8% у 2025 році та 6,6% — у 2026-му.



Крім того, уряд прогнозує уповільнення інфляції. Так, індекс споживчих цін може становити 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), 8,1% у 2024 році та 6,9% — у 2026 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кабміні прогнозують, що середньомісячна зарплата працівників, брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 грн у 2025-му та 30 260 — у 2026-му.Про це йдеться в постанові уряду № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки», пише Громадське Також в уряді прогнозують, що рівень безробіття знизиться з 18,7% у 2024 році до 15% у 2026-му. Також Кабмін очікує, що українська економіка збільшиться у наступному році на 4,6%, на 6,8% у 2025 році та 6,6% — у 2026-му.Крім того, уряд прогнозує уповільнення інфляції. Так, індекс споживчих цін може становити 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), 8,1% у 2024 році та 6,9% — у 2026 році.

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