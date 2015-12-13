У Кабміні прогнозують зростання зарплат українців у наступні три роки. На скільки?

У Кабміні прогнозують зростання зарплат українців у наступні три роки. На скільки?
У Кабміні прогнозують, що середньомісячна зарплата працівників, брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 грн у 2025-му та 30 260 — у 2026-му.

Про це йдеться в постанові уряду № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки», пише Громадське.

Також в уряді прогнозують, що рівень безробіття знизиться з 18,7% у 2024 році до 15% у 2026-му. Також Кабмін очікує, що українська економіка збільшиться у наступному році на 4,6%, на 6,8% у 2025 році та 6,6% — у 2026-му.

Крім того, уряд прогнозує уповільнення інфляції. Так, індекс споживчих цін може становити 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), 8,1% у 2024 році та 6,9% — у 2026 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зарплати, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Кабміні прогнозують зростання зарплат українців у наступні три роки. На скільки?
Сьогодні, 12:15
Спершу занесли до підвалу, а потім викинули у чагарники: двоє волинян жорстоко вбили знайомого
Сьогодні, 12:00
США розпочинають операцію у Червоному морі
Сьогодні, 11:46
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
Сьогодні, 11:33
Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
Якими будуть зарплати українців у 2016 році Якими будуть зарплати українців у 2016 році
13 грудень, 2015, 05:46
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець
07 грудень, 13:30
На зарплати луцьким освітянам до кінця року не вистачає 51 мільйон гривень На зарплати луцьким освітянам до кінця року не вистачає 51 мільйон гривень
30 листопад, 14:17
У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
19 листопад, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кабміні прогнозують зростання зарплат українців у наступні три роки. На скільки?
Сьогодні, 12:15
 0
Спершу занесли до підвалу, а потім викинули у чагарники: двоє волинян жорстоко вбили знайомого
Сьогодні, 12:00
 0
США розпочинають операцію у Червоному морі
Сьогодні, 11:46
 0
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
Сьогодні, 11:33
 0
Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8