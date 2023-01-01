Глава МВС обіцяє «невідкладні та жорсткі» рішення щодо посадовця Нацполіції, у родичів якого паспорти – рф

Міністр внутрішніх справвідреагував на журналістське розслідування щодо заступника голови Нацполіції. Запевняє, що кримінальне провадження вже триває, а поки фігуранта відсторонять.Про це пишеГлава МВС відзначив, що Тишлек після опублікованого матеріалу Bihus.info публічно звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.«Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі — неприпустимі. Особливо в час війни», — зазначив міністр.Клименко наголосив, що якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека ухвалять «невідкладні та жорсткі» управлінські рішення. А до отримання висновків слідства його відсторонять від виконання службових обовʼязків.Журналісти Bihus.info з’ясували, що дружина й теща замголови Національної поліції Дмитра Тишлека мають російські паспорти, від яких вони не відмовились навіть після початку повномасштабного вторгнення.Як ідеться в розслідуванні, крім дружини й тещі Тишлека, російське громадянство мають й інші його родичі з боку дружини. Журналісти дізнались, що її сім’я у 2000-х переїхала з Донеччини на Ростовщину в росію. Тоді ж усі вони й отримали паспорти рф і досі не відмовилися від них.У розслідуванні також ідеться про матір дружини Тишлека. Вона, як стверджують журналісти, регулярно навідувала сім’ю доньки в Україні. У 2018 на неї оформили елітну нерухомість у центрі Києва, яку вона пізніше передала в розпорядження доньці — дружині замголови Тишлека. Перевіривши її соцмережі, журналісти також знайшли докази її візитів до окупованого Криму й підписки на російські пропагандистські ресурси.Дмитро Тишлек усе життя працював у системі МВС та Нацполіції. За даними розслідувачів, він безплатно користувався нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання і так само безплатно жив у елітній київській квартирі консультанта проєкту «Велике будівництво»