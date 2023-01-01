Глава МВС обіцяє «невідкладні та жорсткі» рішення щодо посадовця Нацполіції, у родичів якого паспорти – рф

Глава МВС обіцяє «невідкладні та жорсткі» рішення щодо посадовця Нацполіції, у родичів якого паспорти – рф
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Запевняє, що кримінальне провадження вже триває, а поки фігуранта відсторонять.

Про це пише Громадське.

Глава МВС відзначив, що Тишлек після опублікованого матеріалу Bihus.info публічно звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.

«Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі — неприпустимі. Особливо в час війни», — зазначив міністр.

Клименко наголосив, що якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека ухвалять «невідкладні та жорсткі» управлінські рішення. А до отримання висновків слідства його відсторонять від виконання службових обовʼязків.

Про що йдеться?

Журналісти Bihus.info з’ясували, що дружина й теща замголови Національної поліції Дмитра Тишлека мають російські паспорти, від яких вони не відмовились навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Як ідеться в розслідуванні, крім дружини й тещі Тишлека, російське громадянство мають й інші його родичі з боку дружини. Журналісти дізнались, що її сім’я у 2000-х переїхала з Донеччини на Ростовщину в росію. Тоді ж усі вони й отримали паспорти рф і досі не відмовилися від них.

У розслідуванні також ідеться про матір дружини Тишлека. Вона, як стверджують журналісти, регулярно навідувала сім’ю доньки в Україні. У 2018 на неї оформили елітну нерухомість у центрі Києва, яку вона пізніше передала в розпорядження доньці — дружині замголови Тишлека. Перевіривши її соцмережі, журналісти також знайшли докази її візитів до окупованого Криму й підписки на російські пропагандистські ресурси.

Дмитро Тишлек усе життя працював у системі МВС та Нацполіції. За даними розслідувачів, він безплатно користувався нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання і так само безплатно жив у елітній київській квартирі консультанта проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика.

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Теги: МВС, Нацполіція, рф
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