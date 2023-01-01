Президент подякував прикордонникам за захист Батьківщини

Володимир Зеленський подякував прикордонникам за захист Батьківщини.



Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, передає



"Я хочу сьогодні особливо відзначити українських прикордонників. Буде такий час – ми робимо все, щоб його наблизити, – коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони й безпеки б’ється на передовій, аби наблизити час миру для України. Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України", - сказав президент.



Окремо глава держави відзначив та подякував за міцність воїнам Краматорського прикордонного загону - старшому сержанту Роману Малишу та майору Вадиму Костенку, які воюють на Бахмутському напрямку. Також президент відзначив воїнів Харківського прикордонного загону – старшого солдата Олександра Коваленка та старшого лейтенанта Сергія Сидорського, які виконують завдання на Донеччині, бійця підрозділу Могилів-Подільського прикордонного загону старшого сержанта Олександра Леуса, який проявив відвагу на Лиманському напрямку, бійців бригади «Сталевий кордон» - сержантів Анатолія Павловського, Валерія Покритюка, Миколу Білика та старшого сержанта Максима Базарова, які відзначилися на Куп’янському напрямку, знищивши російську техніку та артилерію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниподякував прикордонникам за захист Батьківщини.Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ "Я хочу сьогодні особливо відзначити українських прикордонників. Буде такий час – ми робимо все, щоб його наблизити, – коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони й безпеки б’ється на передовій, аби наблизити час миру для України. Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України", - сказав президент.Окремо глава держави відзначив та подякував за міцність воїнам Краматорського прикордонного загону - старшому сержантута майору, які воюють на Бахмутському напрямку. Також президент відзначив воїнів Харківського прикордонного загону – старшого солдата Олександра Коваленка та старшого лейтенанта, які виконують завдання на Донеччині, бійця підрозділу Могилів-Подільського прикордонного загону старшого сержанта, який проявив відвагу на Лиманському напрямку, бійців бригади «Сталевий кордон» - сержантівта старшого сержанта, які відзначилися на Куп’янському напрямку, знищивши російську техніку та артилерію.

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