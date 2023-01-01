29 жовтня на Волині: гортаючи календар

29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження кандидатка філологічних наук, доцентка, докторантка кафедри теорії та історії зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Ольга Яблонська (на фото)

Також в цей день святкує день народження письменник Олександр Шумілін, заступник керівника Луцького МПД ДП "Укрспирт" Олег Гущинець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій Євгеній, Марія.

Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом.

На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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