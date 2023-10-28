Лукашенко покликав Орбана в Білорусь

Лукашенко покликав Орбана в Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати його країну з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Лукашенко передав запрошення Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який нещодавно відвідував Мінськ.

Білоруський диктатор стверджував, що готовий "до діалогу з європейськими країнами" і запросив Орбана "для обговорення серйозних питань".

Керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші сказав, що Орбан розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.

Як відомо, нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з президентом рф володимиром путіним в Пекіні, спричинивши у ЄС очікування, що Угорщина ставатиме все ізольованішою в Євросоюзі.

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Теги: Лукашенко, Орбан
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