Лукашенко покликав Орбана в Білорусь

Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати його країну з візитом.



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Лукашенко передав запрошення Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який нещодавно відвідував Мінськ.



Білоруський диктатор стверджував, що готовий "до діалогу з європейськими країнами" і запросив Орбана "для обговорення серйозних питань".



Керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші сказав, що Орбан розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.



Як відомо, нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з президентом рф володимиром путіним в Пекіні, спричинивши у ЄС очікування, що Угорщина ставатиме все ізольованішою в Євросоюзі.

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