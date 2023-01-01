Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі

Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
Додаткові російські інструктори прибули до Білорусі, щоб проводити навчання операторів БпЛА.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруських партизанів.

Росіяни прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів дронів білоруських збройних сил. В центрі вже експлуатують російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.

Не виключено, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців ЗС РБ до лав свої армії, зауважили в Спротиві.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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