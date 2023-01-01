Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі





Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруських партизанів.



Росіяни прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів дронів білоруських збройних сил. В центрі вже експлуатують російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.



Не виключено, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців ЗС РБ до лав свої армії, зауважили в Спротиві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додаткові російські інструктори прибули до Білорусі, щоб проводити навчання операторів БпЛА.Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруських партизанів.Росіяни прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів дронів білоруських збройних сил. В центрі вже експлуатують російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.Не виключено, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців ЗС РБ до лав свої армії, зауважили в Спротиві.

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