Росіяни, прикриваючись опалювальним сезоном, конфісковують квартири українців в окупації
Сьогодні, 03:28
Окупаційна адміністрація, прикриваючись підготовкою до опалювального періоду, оглядає закинуті помешкання українців, які потім конфісковує.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
“Так, окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію”, − йдеться у повідомленні.
Таке майно ворог опечатує з приміткою “майно військової адміністрації”.
Потім у такі квартири та будинки заселяються РФ. Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів”, погрожуючи штрафами.
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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
“Так, окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію”, − йдеться у повідомленні.
Таке майно ворог опечатує з приміткою “майно військової адміністрації”.
Потім у такі квартири та будинки заселяються РФ. Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів”, погрожуючи штрафами.
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