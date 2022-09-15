У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації
У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у рамках проєкту "єЧерга" розпочали тестування камер автоматичної фіксації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

▪️ Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;

▪️ Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу;

▪️ Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі";

Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.

У випадку, якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

"Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга". Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер", – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві додають, що тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

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Теги: Ягодин, Дорогуськ, камери автофіксації
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