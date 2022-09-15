У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації
Сьогодні, 06:32
У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у рамках проєкту "єЧерга" розпочали тестування камер автоматичної фіксації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону.
Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:
▪️ Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;
▪️ Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу;
▪️ Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі";
Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.
У випадку, якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.
"Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга". Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер", – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
У міністерстві додають, що тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.
У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону.
Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:
▪️ Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;
▪️ Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу;
▪️ Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі";
Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.
У випадку, якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.
"Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга". Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер", – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
У міністерстві додають, що тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.
У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації
Сьогодні, 06:32
Росіяни, прикриваючись опалювальним сезоном, конфісковують квартири українців в окупації
Сьогодні, 03:28
Лукашенко покликав Орбана в Білорусь
Сьогодні, 01:16
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00