У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації

У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у рамках проєкту "єЧерга" розпочали тестування камер автоматичної фіксації.Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону.▪️ Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;▪️ Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу;▪️ Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі";Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.У випадку, якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані."Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга". Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер", – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктуриУ міністерстві додають, що тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.