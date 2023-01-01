Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
27-річний Василь Гончар готує обіди для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Чоловік — професійний кухар, до повномасштабної війни сім років працював за кордоном.
Про це пише Суспільне.
Робочий день на кухні розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок, обід і вечерю готує впродовж дня, каже Василь Гончар. Додає: експериментувати на військовій кухні не доводиться.
"До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка по якій ми завжди повинні готувати. Тут спочатку важко було звикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш", — говорить кухар.
Цілий день, розповідає кухар, проводить на ногах. Каже: буває таке, що впродовж дня доводиться чистити то картоплю, то цибулю, то моркву. "Якщо ти цієї справи не любиш, то не варто й братися за роботу кухаря", — каже Василь Гончар.
Про себе чоловік розповідає, що готувати любив з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років після першої практики під час навчання.
Василь Гончар вважає, що кожен українець має робити свій вклад у перемогу, навіть працюючи кухарем. "Адже держава у нас одна", — додав чоловік.
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Про це пише Суспільне.
Робочий день на кухні розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок, обід і вечерю готує впродовж дня, каже Василь Гончар. Додає: експериментувати на військовій кухні не доводиться.
"До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка по якій ми завжди повинні готувати. Тут спочатку важко було звикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш", — говорить кухар.
Цілий день, розповідає кухар, проводить на ногах. Каже: буває таке, що впродовж дня доводиться чистити то картоплю, то цибулю, то моркву. "Якщо ти цієї справи не любиш, то не варто й братися за роботу кухаря", — каже Василь Гончар.
Про себе чоловік розповідає, що готувати любив з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років після першої практики під час навчання.
Василь Гончар вважає, що кожен українець має робити свій вклад у перемогу, навіть працюючи кухарем. "Адже держава у нас одна", — додав чоловік.
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