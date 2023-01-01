Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО

Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО
27-річний Василь Гончар готує обіди для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Чоловік — професійний кухар, до повномасштабної війни сім років працював за кордоном.

Про це пише Суспільне.

Робочий день на кухні розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок, обід і вечерю готує впродовж дня, каже Василь Гончар. Додає: експериментувати на військовій кухні не доводиться.

"До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка по якій ми завжди повинні готувати. Тут спочатку важко було звикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш", — говорить кухар.

Цілий день, розповідає кухар, проводить на ногах. Каже: буває таке, що впродовж дня доводиться чистити то картоплю, то цибулю, то моркву. "Якщо ти цієї справи не любиш, то не варто й братися за роботу кухаря", — каже Василь Гончар.

Про себе чоловік розповідає, що готувати любив з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років після першої практики під час навчання.

Василь Гончар вважає, що кожен українець має робити свій вклад у перемогу, навіть працюючи кухарем. "Адже держава у нас одна", — додав чоловік.
Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі ворог скинув на Херсонщину 32 керовані авіабомби
Сьогодні, 09:12
Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації
Сьогодні, 06:32
Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
Сьогодні, 05:26
Росіяни, прикриваючись опалювальним сезоном, конфісковують квартири українців в окупації
Сьогодні, 03:28
Схожі новини
На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Богданом: один його син – у полоні, інший – на фронті На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Богданом: один його син – у полоні, інший – на фронті
28 жовтень, 21:05
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Захарчука Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Захарчука
27 жовтень, 12:12
На Волині попрощалися з Героєм Віктором Войтком. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Віктором Войтком. ФОТО
27 жовтень, 09:50
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
27 жовтень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уночі ворог скинув на Херсонщину 32 керовані авіабомби
Сьогодні, 09:12
 0
Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» тестують камери автофіксації
Сьогодні, 06:32
 0
Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
Сьогодні, 05:26
 0
Росіяни, прикриваючись опалювальним сезоном, конфісковують квартири українців в окупації
Сьогодні, 03:28
 0
Медіа
відео
1/8