Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО

Василь Гончар готує обіди для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Чоловік — професійний кухар, до повномасштабної війни сім років працював за кордоном.



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Робочий день на кухні розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок, обід і вечерю готує впродовж дня, каже Василь Гончар. Додає: експериментувати на військовій кухні не доводиться.



"До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка по якій ми завжди повинні готувати. Тут спочатку важко було звикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш", — говорить кухар.



Цілий день, розповідає кухар, проводить на ногах. Каже: буває таке, що впродовж дня доводиться чистити то картоплю, то цибулю, то моркву. "Якщо ти цієї справи не любиш, то не варто й братися за роботу кухаря", — каже Василь Гончар.



Про себе чоловік розповідає, що готувати любив з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років після першої практики під час навчання.



Василь Гончар вважає, що кожен українець має робити свій вклад у перемогу, навіть працюючи кухарем. "Адже держава у нас одна", — додав чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річнийготує обіди для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Чоловік — професійний кухар, до повномасштабної війни сім років працював за кордоном.Про це пише Суспільне Робочий день на кухні розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок, обід і вечерю готує впродовж дня, каже Василь Гончар. Додає: експериментувати на військовій кухні не доводиться."До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка по якій ми завжди повинні готувати. Тут спочатку важко було звикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш", — говорить кухар.Цілий день, розповідає кухар, проводить на ногах. Каже: буває таке, що впродовж дня доводиться чистити то картоплю, то цибулю, то моркву. "Якщо ти цієї справи не любиш, то не варто й братися за роботу кухаря", — каже Василь Гончар.Про себе чоловік розповідає, що готувати любив з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років після першої практики під час навчання.Василь Гончар вважає, що кожен українець має робити свій вклад у перемогу, навіть працюючи кухарем. "Адже держава у нас одна", — додав чоловік.

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