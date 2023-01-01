Уночі ворог скинув на Херсонщину 32 керовані авіабомби

У ніч на 29 жовтня на Херсонську область ворог скинув 32 керовані авіабомби.Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь"в ефірі телемарафону.За її словами, ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби: "Цієї ночі ми нарахували таких 32".Вона зазначила, що потерпав правий берег вздовж води і є постраждалі люди.Окрім цього, Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО: "Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати".Два БпЛА у Миколаївській області було знищено.