Курс валют у Луцьку 29 жовтня

Курс валют у Луцьку 29 жовтня
29 жовтня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.05.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.90, а продають за – 40.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 9.00.

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Теги: курс валют, гроші
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