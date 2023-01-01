Імовірно, причетні до смерті немовля: у Польщі затримали двох українців





Про це повідомляє



«У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», - йдеться в повідомленні.



Як уточнили в окружній прокуратурі, тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.



«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурор Маріуш Душинський.



За попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському місті Гдиня затримали двох громадян України у зв’язку з імовірною причетністю до смерті новонародженої дитини.Про це повідомляє Польське радіо , передає Укрінформ «У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», - йдеться в повідомленні.Як уточнили в окружній прокуратурі, тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурорЗа попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію