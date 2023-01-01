Імовірно, причетні до смерті немовля: у Польщі затримали двох українців
Сьогодні, 10:47
У польському місті Гдиня затримали двох громадян України у зв’язку з імовірною причетністю до смерті новонародженої дитини.
Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.
«У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в окружній прокуратурі, тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.
«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурор Маріуш Душинський.
За попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.
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Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.
«У Гдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини. Поліція затримала двох громадян України - матір дитини та її партнера», - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в окружній прокуратурі, тіло новонародженого було виявлено у п’ятницю.
«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», - розповів прокурор Маріуш Душинський.
За попередньою інформацією, зазначає Польське радіо, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. Правоохоронці затримали й партнера жінки, 43-річного чоловіка, також громадянина України.
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