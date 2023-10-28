Помер актор Метью Перрі – зірка серіалу «Друзі»
Сьогодні, 09:47
Американський актор, відомий за роллю в серіалі "Друзі", Меттью Перрі помер у віці 54 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.
За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.
На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.
За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.
На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.
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