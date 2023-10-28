Помер актор Метью Перрі – зірка серіалу «Друзі»

Меттью Перрі помер у віці 54 роки.



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За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.



На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський актор, відомий за роллю в серіалі "Друзі",помер у віці 54 роки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.

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