Помер актор Метью Перрі – зірка серіалу «Друзі»

Помер актор Метью Перрі – зірка серіалу «Друзі»
Американський актор, відомий за роллю в серіалі "Друзі", Меттью Перрі помер у віці 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.

На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.

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Теги: Меттью Перрі, смерть, Друзі
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