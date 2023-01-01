За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника

За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
Волинського прикордонника оштрафували на 51 тисячу гривень за співпрацю з контрабандистами.

Службовець інформував контрабандистів про місця дислокації прикордонних нарядів, повідомляє zaxid.net.

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, обвинувачений обіймав посаду начальника першого відділення інспекторів прикордонної служби Восьмої прикордонної застави. У серпні цього року він мав зустріч з контрабандистом, під час якої домовився посприяти у переміщенні сигарет до Польщі.

За кожен переміщений ящик сигарет він мав отримати по 50 доларів, а в обмін на це службовець зобов’язувався інформувати порушників про «вільні» ділянки кордону, де не було патрулювань. Під час наступної зустрічі в селі Світязь чоловік зменшив вимоги до 45 доларів за ящик сигарет.
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника

Слідство зафіксувало декілька епізодів, коли прикордонник інформував контрабандистів. 14 вересня він отримав перший транш хабара – 270 доларів, а 18 вересня – 1080 доларів. Після цього його затримали.
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника

Відомо, що в процесі розслідування обвинувачений прикордонник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 13 грудня суддя Наталія Стрілець цю угоду затвердила.

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Теги: суд, Волинь
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