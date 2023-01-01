Хлопчик із села біля Луцька став чемпіоном України з джиу-джитсу

На чемпіонаті України з джиу-джитсу семикласник Рованцівського ліцеюпосів перше місце.Про це повідомляє Боратинська громада.Чемпіонат України з джиу-джитсу відбувся у Києві. Участь у всеукраїнських змаганнях взяв учень сьомого класу Рованцівського ліцею Владислав Устимчук, який здобув впевнену перемогу у категорії юніорів 12-13 років у вазі до 42 кг.Вихованець Волинського обласного осередку АДДУ здолав усіх суперників у своїй категорії, піднявшись на першу сходинку переможного п’єдесталу.«Ти – справжній герой, який зміг здолати усі труднощі та досягнути найвищого ступеня. Твоя відданість, талант та наполегливість вражають і надихають! Нехай ця перемога буде лише початком твого захоплюючого спортивного шляху. Ти – великий приклад сили волі та визначеності для нас усіх. І я вірю, що це тільки початок твоїх великих досягнень» — пише мама Владислава на своїй сторінці у Фейсбук.Нагадаємо, 12-річна лучанкапредставляти Україну на Чемпіонаті світу з ММА.