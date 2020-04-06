Врятували жінку з вантажівки, що повисла з мосту над прірвою на Прикарпатті
Сьогодні, 15:11
Надзвичайники врятували на Івано-Франківщині жінку з вантажівки, що повисла з моста після аварії.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 19 грудня, у селі Вістова Калуської тергромади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів.
Унаслідок зіткнення частина КамАЗу повисла над мостом.
Працівники ДСНС за допомогою автодрабини провели заходи з порятунку жінки, яка знаходилась в кабіні вантажівки.
На щастя, постраждалих немає, урятовану жінку оглянули медики, з нею все гаразд.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 19 грудня, у селі Вістова Калуської тергромади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів.
Унаслідок зіткнення частина КамАЗу повисла над мостом.
Працівники ДСНС за допомогою автодрабини провели заходи з порятунку жінки, яка знаходилась в кабіні вантажівки.
На щастя, постраждалих немає, урятовану жінку оглянули медики, з нею все гаразд.
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