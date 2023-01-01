Воїна з Волині Віталія Козачука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Віталія Козачука посмертно нагородили орденом ""За мужність".



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"Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня полеглого захисника з с.Запілля – Козачука Віталія Петровича, який загинув 2 травня 2023 року в бою з російськими окупантами. Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волиніпосмертно нагородили орденом ""За мужність".Про це повідомили у Любомльській громаді."Президентпосмертно відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня полеглого захисника з с.Запілля – Козачука Віталія Петровича, який загинув 2 травня 2023 року в бою з російськими окупантами. Нагороду дружині воїна вручили міський головата начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук", - йдеться в повідомленні.

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