У Міноборони пояснили видачу повісток у публічних місцях

У Міноборони пояснили видачу повісток у публічних місцях
У Міністерстві оборони України прокоментували видачу повісток у публічних місцях. Там зазначили, що таким чином намагаються проінформувати тих, хто не оновлює свої облікові дані у військкоматах.

Про це розповів начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк, пише Громадське.

За його словами, багато людей кажуть, що вони згодні мобілізуватися у Збройні сили, «якщо їх покличуть». Утім багато військовозобов'язаних не оновлює свої облікові дані, порушуючи закон.

«От як покликати? Як всім тим людям повідомити, що вони потрібні?» — каже Павлюк.

Він також наголошує, що в суспільстві треба змістити фокус із тих, хто обурюється повісткам, які їм роздають у публічних місцях, на вояків, які не можуть піти у відпустку, бо їх немає кому замінити.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що мобілізацію треба не посилювати, а «повернути в попередні рамки».

Він також наголосив, що зараз це становить проблему тих військовослужбовців, які воюють на передньому краї: їх має хтось замінювати та допомагати. «Вони з часом залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно», — додав Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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