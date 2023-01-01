Через блокаду польського кордону Україна втратила €1 мільярд





Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише



Балін зазначив, що блокування кордонів польськими перевізниками позначилося не тільки на економіці України, а й значних втрат зазнала економіка Польщі.



"Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема, в Євросоюзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі", – сказав Балін.



Він також додав, що Асоціація міжнародних автоперевізників працює з юристами задля того, щоб вирішити питання блокування польськими страйкарями українського кордону.



"Сподіваюсь звісно, що міністри ( йдеться про віцепрем'єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака — ред.) домовляться. У нас єдиний варіант: юристи продовжують працювати над тим, щоб в юридичний спосіб розблокувати кордон, як нам це вже вдалося минулого тижня", — сказав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.



За його словами, українські перевізники мають готуватися до того, щоб перелаштовувати свої логістичні маршрути через інші країни, адже українсько-польський кордон може бути заблокованим надовго.



Як відомо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



А 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.



Організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хотів розпочати із 18 грудня. Міський голова Дорогуська Войцех Сава не погодив заявку польських перевізників на повторну блокаду руху вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".



Але 18 грудня із 15:00 польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блокада кордону польськими перевізниками коштувала українській економіці понад мільярд євро.Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише Суспільне Балін зазначив, щопозначилося не тільки на економіці України, а й значних втрат зазнала економіка Польщі."Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема, в Євросоюзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі", – сказав Балін.Він також додав, що Асоціація міжнародних автоперевізників працює з юристами задля того, щоб вирішити питання блокування польськими страйкарями українського кордону."Сподіваюсь звісно, що міністри ( йдеться про віцепрем'єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака — ред.) домовляться. У нас єдиний варіант: юристи продовжують працювати над тим, щоб в юридичний спосіб розблокувати кордон, як нам це вже вдалося минулого тижня", — сказав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.За його словами, українські перевізники мають готуватися до того, щоб перелаштовувати свої логістичні маршрути через інші країни, адже українсько-польський кордон може бути заблокованим надовго.Як відомо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.А 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.Організатор попереднього страйку подав нову заявку на, яку хотів розпочати із 18 грудня. Міський голова Дорогуська Войцех Сава не погодив заявку польських перевізників на повторну блокаду руху вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".Але 18 грудня із 15:00 польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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