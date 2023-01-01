На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
Сьогодні, 16:44
У селі Світязь на Волині сьогодні, 19 грудня, в провели в останню путь військовослужбовця Миколу Голінчука, який загинув, захищаючи Україну від окупантів.
Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.
Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря з участю духовенства обителі та храмів Шацького благочиння.
З Героєм прийшли попрощатися близькі, друзі, побратими, мешканці громади.
Поховали Миколу Голінчука з військовими почестями на новому кладовищі села Світязь.
«Вічна і світла пам’ять захиснику України…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.
Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря з участю духовенства обителі та храмів Шацького благочиння.
З Героєм прийшли попрощатися близькі, друзі, побратими, мешканці громади.
Поховали Миколу Голінчука з військовими почестями на новому кладовищі села Світязь.
«Вічна і світла пам’ять захиснику України…» - йдеться у повідомленні.
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