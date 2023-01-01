На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком

Миколу Голінчука, який загинув, захищаючи Україну від окупантів.



Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.



Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря з участю духовенства обителі та храмів Шацького благочиння.



З Героєм прийшли попрощатися близькі, друзі, побратими, мешканці громади.



Поховали Миколу Голінчука з військовими почестями на новому кладовищі села Світязь.



«Вічна і світла пам’ять захиснику України…» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Світязь на Волині сьогодні, 19 грудня, в провели в останню путь військовослужбовця, якийвід окупантів.Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря з участю духовенства обителі та храмів Шацького благочиння.З Героєм прийшли попрощатися близькі, друзі, побратими, мешканці громади.Поховали Миколу Голінчука з військовими почестями на новому кладовищі села Світязь.«Вічна і світла пам’ять захиснику України…» - йдеться у повідомленні.

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