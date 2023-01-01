На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком

На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
У селі Світязь на Волині сьогодні, 19 грудня, в провели в останню путь військовослужбовця Миколу Голінчука, який загинув, захищаючи Україну від окупантів.

Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.

Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря з участю духовенства обителі та храмів Шацького благочиння.
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком

З Героєм прийшли попрощатися близькі, друзі, побратими, мешканці громади.
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком

Поховали Миколу Голінчука з військовими почестями на новому кладовищі села Світязь.
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком

«Вічна і світла пам’ять захиснику України…» - йдеться у повідомленні.
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Голінчуком


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Теги: загиблі, війна
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