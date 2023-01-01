На Донеччині загинув 44-річний воїн з Волині Микола Голінчук

Голінчук Микола Михайлович із села Світязь.



Про це



Військовослужбовцю виповнилося 44 роки (20.03. 1979 р. н.).



Микола Голінчук був мобілізований 25 січня 2023 року, служив у військовій частині А3892, мав звання молодшого лейтенанта.



З 6 грудня вважався зниклим безвісти.



Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині.



У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.



"Кортеж з тілом загиблого буде їхати через Шацьк сьогодні, 18 грудня, в післяобідню пору. Про точний час повідомимо додатково.



Чин похорону відбудеться 19 грудня в Світязькому Петро-Павлівському монастирі.



18-19 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.



Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Світязь, Положеве, Самійличі, Пехи гідно зустріти ГЕРОЯ, створивши живий коридор шани.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.



Пам'ять про Миколу Голінчука – патріота, мужнього воїна, ГЕРОЯ - навіки в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка сколихнула Шацьку громаду – на війні з росією загинувіз села Світязь.Про це повідомили у громаді.Військовослужбовцю виповнилося 44 роки (20.03. 1979 р. н.).Микола Голінчук був мобілізований 25 січня 2023 року, служив у військовій частині А3892, мав звання молодшого лейтенанта.З 6 грудня вважався зниклим безвісти.Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині.У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів."Кортеж з тілом загиблого буде їхати через Шацьк сьогодні, 18 грудня, в післяобідню пору. Про точний час повідомимо додатково.Чин похорону відбудеться 19 грудня в Світязькому Петро-Павлівському монастирі.18-19 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Світязь, Положеве, Самійличі, Пехи гідно зустріти ГЕРОЯ, створивши живий коридор шани.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.Пам'ять про Миколу Голінчука – патріота, мужнього воїна, ГЕРОЯ - навіки в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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