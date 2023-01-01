На Донеччині загинув 44-річний воїн з Волині Микола Голінчук

На Донеччині загинув 44-річний воїн з Волині Микола Голінчук
Страшна звістка сколихнула Шацьку громаду – на війні з росією загинув Голінчук Микола Михайлович із села Світязь.

Про це повідомили у громаді.

Військовослужбовцю виповнилося 44 роки (20.03. 1979 р. н.).

Микола Голінчук був мобілізований 25 січня 2023 року, служив у військовій частині А3892, мав звання молодшого лейтенанта.

З 6 грудня вважався зниклим безвісти.

Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині.

У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.

"Кортеж з тілом загиблого буде їхати через Шацьк сьогодні, 18 грудня, в післяобідню пору. Про точний час повідомимо додатково.

Чин похорону відбудеться 19 грудня в Світязькому Петро-Павлівському монастирі.

18-19 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Світязь, Положеве, Самійличі, Пехи гідно зустріти ГЕРОЯ, створивши живий коридор шани.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Пам'ять про Миколу Голінчука – патріота, мужнього воїна, ГЕРОЯ - навіки в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
На Донеччині загинув 44-річний воїн з Волині Микола Голінчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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