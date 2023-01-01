На Донеччині загинув 44-річний воїн з Волині Микола Голінчук
Сьогодні, 11:26
Страшна звістка сколихнула Шацьку громаду – на війні з росією загинув Голінчук Микола Михайлович із села Світязь.
Про це повідомили у громаді.
Військовослужбовцю виповнилося 44 роки (20.03. 1979 р. н.).
Микола Голінчук був мобілізований 25 січня 2023 року, служив у військовій частині А3892, мав звання молодшого лейтенанта.
З 6 грудня вважався зниклим безвісти.
Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині.
У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.
"Кортеж з тілом загиблого буде їхати через Шацьк сьогодні, 18 грудня, в післяобідню пору. Про точний час повідомимо додатково.
Чин похорону відбудеться 19 грудня в Світязькому Петро-Павлівському монастирі.
18-19 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Світязь, Положеве, Самійличі, Пехи гідно зустріти ГЕРОЯ, створивши живий коридор шани.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Пам'ять про Миколу Голінчука – патріота, мужнього воїна, ГЕРОЯ - навіки в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Військовослужбовцю виповнилося 44 роки (20.03. 1979 р. н.).
Микола Голінчук був мобілізований 25 січня 2023 року, служив у військовій частині А3892, мав звання молодшого лейтенанта.
З 6 грудня вважався зниклим безвісти.
Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині.
У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.
"Кортеж з тілом загиблого буде їхати через Шацьк сьогодні, 18 грудня, в післяобідню пору. Про точний час повідомимо додатково.
Чин похорону відбудеться 19 грудня в Світязькому Петро-Павлівському монастирі.
18-19 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Світязь, Положеве, Самійличі, Пехи гідно зустріти ГЕРОЯ, створивши живий коридор шани.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Пам'ять про Миколу Голінчука – патріота, мужнього воїна, ГЕРОЯ - навіки в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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