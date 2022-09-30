У Луцьку демонтують старі блокпости





Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради у понеділок, 18 грудня, повідомляє



«На початку повномасштабного вторгення росії на території Луцької міської територіальної громади вздовж основних магістральних вулиць і доріг, на в’їздах і виїздах у населені пункти були облаштовані блокпости. Для їхнього облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо», – йдеться у рішенні.



Після того, як блокпости перестали виконувати свою функцію, усе це залишилося на місці. Тому задля дотримання законодавства у сфері благоустрою та приведення до належного санітарного стану вулиць і доріг міста, є необхідність здійснити демонтаж таких блокпостів та прибрати узбіччя доріг.



Таким чином вирішили демонтувати блокпости за адресами:



1. м. Луцьк, вул. Володимирська (в’їзд у місто)

2. м. Луцьк, вул. Рівненська (в’їзд у місто)

3. м. Луцьк, вул. Дубнівська (біля кільця)

4. м. Луцьк, вул. Гущанська (траса М-19)

5. с. Тарасове, вул. Поліська

6. с. Шепель (в’їзд у село)

7. с. Охотин (в’їзд у село)

8. с. Олександрівка (в’їзд у село)

9. с. Антонівка (в’їзд у село)

10. с. Боголюби, вул. Тиха

11. с. Моташівка

12. с. Брище



Нагадаємо, на Волині на блокпосту у жителя Рівненщини знайшли 12 пакетів з бурштином.

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