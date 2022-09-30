У Луцьку демонтують старі блокпости
Сьогодні, 11:39
У Луцьку та низці прилеглих населених пунктів розберуть так звані блокпости, які стоять пусткою.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради у понеділок, 18 грудня, повідомляє Конкурент.
«На початку повномасштабного вторгення росії на території Луцької міської територіальної громади вздовж основних магістральних вулиць і доріг, на в’їздах і виїздах у населені пункти були облаштовані блокпости. Для їхнього облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо», – йдеться у рішенні.
Після того, як блокпости перестали виконувати свою функцію, усе це залишилося на місці. Тому задля дотримання законодавства у сфері благоустрою та приведення до належного санітарного стану вулиць і доріг міста, є необхідність здійснити демонтаж таких блокпостів та прибрати узбіччя доріг.
Таким чином вирішили демонтувати блокпости за адресами:
1. м. Луцьк, вул. Володимирська (в’їзд у місто)
2. м. Луцьк, вул. Рівненська (в’їзд у місто)
3. м. Луцьк, вул. Дубнівська (біля кільця)
4. м. Луцьк, вул. Гущанська (траса М-19)
5. с. Тарасове, вул. Поліська
6. с. Шепель (в’їзд у село)
7. с. Охотин (в’їзд у село)
8. с. Олександрівка (в’їзд у село)
9. с. Антонівка (в’їзд у село)
10. с. Боголюби, вул. Тиха
11. с. Моташівка
12. с. Брище
Нагадаємо, на Волині на блокпосту у жителя Рівненщини знайшли 12 пакетів з бурштином.
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Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради у понеділок, 18 грудня, повідомляє Конкурент.
«На початку повномасштабного вторгення росії на території Луцької міської територіальної громади вздовж основних магістральних вулиць і доріг, на в’їздах і виїздах у населені пункти були облаштовані блокпости. Для їхнього облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо», – йдеться у рішенні.
Після того, як блокпости перестали виконувати свою функцію, усе це залишилося на місці. Тому задля дотримання законодавства у сфері благоустрою та приведення до належного санітарного стану вулиць і доріг міста, є необхідність здійснити демонтаж таких блокпостів та прибрати узбіччя доріг.
Таким чином вирішили демонтувати блокпости за адресами:
1. м. Луцьк, вул. Володимирська (в’їзд у місто)
2. м. Луцьк, вул. Рівненська (в’їзд у місто)
3. м. Луцьк, вул. Дубнівська (біля кільця)
4. м. Луцьк, вул. Гущанська (траса М-19)
5. с. Тарасове, вул. Поліська
6. с. Шепель (в’їзд у село)
7. с. Охотин (в’їзд у село)
8. с. Олександрівка (в’їзд у село)
9. с. Антонівка (в’їзд у село)
10. с. Боголюби, вул. Тиха
11. с. Моташівка
12. с. Брище
Нагадаємо, на Волині на блокпосту у жителя Рівненщини знайшли 12 пакетів з бурштином.
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