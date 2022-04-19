Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром

На подвір’ї біля будинку лучантавже більш як півтора року безперервно кипить волонтерська робота: сусіди разом з дітьми сходяться плести маскувальні сітки, заливати окопні свічки, а нині подвір’я «гуде» готуванням смаколиків для військових до Різдва.- розповідаєНаталка Грушка, проводячи екскурсію будинком та подвір’ям.Жіночки та діти під українські пісні по радіо вміло ліплять на передову вареники з картоплею з грибами, капустою та сиром. А у дворі господар Володимир Грушка дістає із тандиру печене м’ясо та реберця.Наталка каже, що після вареників готуватимуть ще салат «Олів’є», після чого пакунки із святковою різдвяною вечерею вирушать на схід.- розповіла Наталка.У приміщенні 12-ої школи учні та вчителі плетуть маскувальні сітки, а сусіди та усі бажаючі збираються щовечора на подвір’ї Грушок і за спільним плетінням наближають Перемогу ЗСУ.- наголошує волонтерка з Вишкова.До слова, діти, а це син Наталки і Володимира –та його однокласники, встановили власний рекорд із плетіння маскувальних сіток: за 47 хвилин їм вдалося сплести сітку розміром 6 на 7 метрів.- розповідає 14-річна, яка невтомно волонтерить разом із сестроюз квітня минулого року.З’ясувалося, що «вишківські павучки» вже провели 4 ярмарки, на крайньому з яких зібрали 197 тисяч гривень, за які придбали медичне авто для 100-ої бригади, пасажирського буса для 24-ої бригади та ще одне авто, яке зараз доремонтовується.- радісно додає 15-річний Андрій Грушка.Господар обійстя Володимир Грушка терпляче порається біля тандира – готує для військових печеню. Домашня ковбаска, бочок, ребра поїдуть до хлопців на Харківщину та Донеччину.- каже Володимир.Де ж сама Наталка бере сили та мотивацію для безперебійної підтримки військових?, - зізнається волонтерка.Крім своїх «домашніх», Наталка Грушка залучила до доброї справи і маму.живе у селі Поворськ Ковельського району, проте щонеділі приїздить до Луцька, аби допомагати із виготовленням окопних свічок.- каже жінка.Надія Андріївна розповіла, що «вишківські павучки» почали робити окопні свічки не лише із картону, а й соснових шишок, які теж дуже добре, довго горять і мають приємний аромат.