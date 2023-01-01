Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Андрощука

Сьогодні, 18 грудня, до батьківської хати у село Гать на Волині привезуть тіло ЗахисникаПро це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.Траурний кортеж вирушить сьогодні, 18 грудня, з Луцька орієнтовно о 16:30 та буде їхати маршрутом Луцьк - Гірка Полонка – Оздів – Ратнів – Коршів – Тертки – Гать.«Просимо та усіх жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану українському воїну. Схиліть голову у скорботі та щиро помоліться за душу Героя, якийза кожного з нас з вами, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких...» - йдеться у повідомленні.Прощання із загиблим захисником України Андрієм Андрощуком відбудеться 19 грудня об 11:00 від батьківської хати у Гаті. Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої людини, а слова підтримки допоможуть пережити страшне горе. Вічна пам’ять і слава воїну Андрію! Герої не вмирають…Слава Україні! Героям слава!» - зазначили у Торчинській громаді.