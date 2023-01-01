Помер Герой з Волині Андрій Андрощук

Андрощука Андрія Валерійовича, 17.01.1989 року народження, жителя села Гать.



Помер Андрій Андрощук 13 грудня 2023 року, несучи службу у лавах Збройних Сил України та захищаючи свою землю від ворога.



Про це інформують у Торчинській громаді.



Про зустріч кортежу з воїном та деталі похорону повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торчинська громада втратила ще одного відданого Захисника України,, 17.01.1989 року народження, жителя села Гать.Помер Андрій Андрощук 13 грудня 2023 року, несучи службу у лавах Збройних Сил України та захищаючи свою землю від ворога.Про це інформують у Торчинській громаді.Про зустріч кортежу з воїном та деталі похорону повідомлять згодом.

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