Помер Герой з Волині Андрій Андрощук

Помер Герой з Волині Андрій Андрощук
Торчинська громада втратила ще одного відданого Захисника України, Андрощука Андрія Валерійовича, 17.01.1989 року народження, жителя села Гать.

Помер Андрій Андрощук 13 грудня 2023 року, несучи службу у лавах Збройних Сил України та захищаючи свою землю від ворога.

Про це інформують у Торчинській громаді.

Про зустріч кортежу з воїном та деталі похорону повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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