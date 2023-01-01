Помер Герой з Волині Андрій Андрощук
Сьогодні, 21:34
Торчинська громада втратила ще одного відданого Захисника України, Андрощука Андрія Валерійовича, 17.01.1989 року народження, жителя села Гать.
Помер Андрій Андрощук 13 грудня 2023 року, несучи службу у лавах Збройних Сил України та захищаючи свою землю від ворога.
Про це інформують у Торчинській громаді.
Про зустріч кортежу з воїном та деталі похорону повідомлять згодом.
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Помер Андрій Андрощук 13 грудня 2023 року, несучи службу у лавах Збройних Сил України та захищаючи свою землю від ворога.
Про це інформують у Торчинській громаді.
Про зустріч кортежу з воїном та деталі похорону повідомлять згодом.
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