На Волині провели в останню дорогу Героя Ігоря Банковського

Житель села Доросинізагинув 9 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області в результаті ворожого обстрілу.У четвер, 14 грудня, в Доросинях зустрічали траурний кортеж коридором шани, з квітами та державною символікою в руках, – пише у фейсбуці газета Наш край.Після церемонії зустрічі біля Стели Героїв траурний кортеж попрямував до домівки воїна.«Без господаря, коханого чоловіка залишилася дружина. 30 листопада у подружжя була ювілейна дата – 30-річчя спільного життя. Щоправда, перлинове весілля Марія та Ігор зустрічали в розлуці. Вона – в Доросинях, з подругами та сусідами, він – із бойовими побратимами, далеко від рідного села», – йдеться у дописі.Пом'янути земляка, віддати йому останні почесті прийшло багато односельчан. Вони згадували Ігоря як людину з золотими руками, вправного пічника, гарного сім'янина.Чин похорону відправили священники ПЦУ. Проникливу промову виголосив настоятель храму Святого Луки