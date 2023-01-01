На Волині провели в останню дорогу Героя Ігоря Банковського
Сьогодні, 22:49
Житель села Доросині Ігор Іванович Банковський загинув 9 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області в результаті ворожого обстрілу.
У четвер, 14 грудня, в Доросинях зустрічали траурний кортеж коридором шани, з квітами та державною символікою в руках, – пише у фейсбуці газета Наш край.
Після церемонії зустрічі біля Стели Героїв траурний кортеж попрямував до домівки воїна.
«Без господаря, коханого чоловіка залишилася дружина Марія. 30 листопада у подружжя була ювілейна дата – 30-річчя спільного життя. Щоправда, перлинове весілля Марія та Ігор зустрічали в розлуці. Вона – в Доросинях, з подругами та сусідами, він – із бойовими побратимами, далеко від рідного села», – йдеться у дописі.
Пом'янути земляка, віддати йому останні почесті прийшло багато односельчан. Вони згадували Ігоря як людину з золотими руками, вправного пічника, гарного сім'янина.
Чин похорону відправили священники ПЦУ. Проникливу промову виголосив настоятель храму Святого Луки Василь Михайлишин.
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У четвер, 14 грудня, в Доросинях зустрічали траурний кортеж коридором шани, з квітами та державною символікою в руках, – пише у фейсбуці газета Наш край.
Після церемонії зустрічі біля Стели Героїв траурний кортеж попрямував до домівки воїна.
«Без господаря, коханого чоловіка залишилася дружина Марія. 30 листопада у подружжя була ювілейна дата – 30-річчя спільного життя. Щоправда, перлинове весілля Марія та Ігор зустрічали в розлуці. Вона – в Доросинях, з подругами та сусідами, він – із бойовими побратимами, далеко від рідного села», – йдеться у дописі.
Пом'янути земляка, віддати йому останні почесті прийшло багато односельчан. Вони згадували Ігоря як людину з золотими руками, вправного пічника, гарного сім'янина.
Чин похорону відправили священники ПЦУ. Проникливу промову виголосив настоятель храму Святого Луки Василь Михайлишин.
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