На Волині представили нового начальника районного ТЦК та СП
14 грудень, 23:46
14-го грудні на сесії Володимирської районної ради представили начальника Володимир-Волинського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валентина Корнієнка.
Про це інформує БУГ.
Військовий комісар раніше обіймав посаду заступника начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП полковника Руслана Яція.
Підполковник Валентин Корнієнко проінформував депутатів про роботу територіального центру комплектування у Володимирському районі.
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Про це інформує БУГ.
Військовий комісар раніше обіймав посаду заступника начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП полковника Руслана Яція.
Підполковник Валентин Корнієнко проінформував депутатів про роботу територіального центру комплектування у Володимирському районі.
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