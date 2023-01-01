На Волині представили нового начальника районного ТЦК та СП

На Волині представили нового начальника районного ТЦК та СП
14-го грудні на сесії Володимирської районної ради представили начальника Володимир-Волинського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валентина Корнієнка.

Про це інформує БУГ.

Військовий комісар раніше обіймав посаду заступника начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП полковника Руслана Яція.

Підполковник Валентин Корнієнко проінформував депутатів про роботу територіального центру комплектування у Володимирському районі.

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Теги: ТЦК СП, нове призначення
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