На Волині представили нового начальника районного ТЦК та СП

Валентина Корнієнка.



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Військовий комісар раніше обіймав посаду заступника начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП полковника Руслана Яція.



Підполковник Валентин Корнієнко проінформував депутатів про роботу територіального центру комплектування у Володимирському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14-го грудні на сесії Володимирської районної ради представили начальника Володимир-Волинського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкиПро це інформує БУГ Військовий комісар раніше обіймав посаду заступника начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП полковникаПідполковник Валентин Корнієнко проінформував депутатів про роботу територіального центру комплектування у Володимирському районі.

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