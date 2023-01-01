Пластуни передали Вифлеємський вогонь до геріатричного пансіонату у Луцьку

Пластуни передали Вифлеємський вогонь до геріатричного пансіонату у Луцьку
Учасники Національної скаутської організації Пласт передали мешканцям Луцького геріатричного пансіонату Вифлеємський вогонь миру.

Про це розповіла Суспільному директорка спеціалізованого медичного закладу Алла Гнатюк.

"Вони чекають цей вогонь, з нетерпінням. Хтось приніс свічечки, щоб взяти його і принести в кімнату, погорить і ця аура доброти, позитиву, натхнення наповнить кімнату, де проживають ці люди", — каже Алла Гнатюк.

Четвертий рік поспіль члени пластунської організації приносять Вифлеємський вогонь мешканцям геріатричного пансіонату, каже пластун Олесь Воробйов. Каже, що цього року вогонь передали австрійські скаути.

"Вони запалюють цей вогонь у Вифлеємі, в місці народження Ісусі Христа і привозять в Австрію звідки починається сама естафета скаутів, які поширюють між собою цей вогонь і доносять в кожну домівку, якій це потрібно", — говорить хлопець.

Наразі у закладі проживає 168 людей, серед яких 50 переселенців, — каже Алла Гнатюк. Галина Юшко з Лисичанська говорить: в неї на малій батьківщині такої традиції не було.

Сестра – господиня Світлана Жур обійшла зі свічкою запаленою від Вифлеємського вогню кімнати людей, які не можуть самостійно ходити.

Зі слів Олеся Воробйова, пластуни понесуть Вифлеємський вогонь далі – в інші медичні заклади Луцька, міську раду та храми.

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Теги: Вифлиємський вогонь, Україна
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