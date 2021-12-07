НБУ показав нову монету 5 гривень: як вона виглядає та чим особлива

НБУ показав нову монету 5 гривень: як вона виглядає та чим особлива
Національний банк України (НБУ) 14 грудня презентував нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яку присвятив залізничникам. Її продаж відкриється з 20 грудня. Монета входить до серії "Безсмертна моя Україно".

Про це йдеться у повідомленні НБУ. Нова монета "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!" виготовлена з нейзильберу, її діаметр становить 3,5 см, а вага – 16,5 г. Загалом буде випущено до 50 тис. таких монет.

На аверсі монети розміщено стилізоване зображення тризубця. Його контури окреслено зображенням залізничних колій.

На реверсі зображено потяг із логотипом "Укрзалізниці", який мчить через гострі шипи. Як пояснили в НБУ, це ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на кордоні Запорізької та Херсонської областей залізничники рятували людей, ризикуючи власним життям. Тоді російські окупанти намагалися танками зупинити евакуацію мирного населення.

Купити монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!" можна буде в онлайн-магазині Нацбанку, там буде доступна половина тиражу (в перший день – 10 тис. штук). А 25 тис. монет, що залишилися, будуть продавати в банках-партнерах: ПриватБанку, Укргазбанку, Радабанку і Таскомбанку. Надходити у продаж ця частина монет буде поступово – у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Початок реалізації та конкретні точки продажу монет можна буде дізнатись на офіційних сайтах зазначених банків.

Презентація монети відбулася у день 32-ї річниці створення "Укрзалізниці". У ній брав участь не лише голова Нацбанку Андрій Пишний, а й голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко. Перші 10 пам'ятних монет вручили залізничникам, які під час повномасштабної війни героїчно виконували свої обов'язки, ризикуючи життям.

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Теги: Нацбанк, монета
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