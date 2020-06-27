Волинянин приніс під двері журналіста ритуальний вінок, його розшукують

Волинянин приніс під двері журналіста ритуальний вінок, його розшукують
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який поставив ритуальний вінок під двері рівненського журналіста.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненської області.

Йдеться про журналіста Влада Ісаєва.

Як зазначається, 25-річний зловмисник переховується від органів досудового розслідування — підозру вручили його матері. Тривають заходи щодо встановлення його місця перебування.

Нагадаємо, третього липня цьогоріч до поліції надійшло повідомлення 42-річного рівнянина, головного редактора інформаційної агенції, що біля дверей квартири за місцем проживання він виявив ритуальний вінок із надписом, який містив його прізвище.

У результаті проведених оперативних заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу, причетну до скоєння злочину.

Ним виявився 25-річний уродженець Волині, який уже декілька років проживає у Рівному.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом погрози журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області зібрали достатньо доказів. За процесуального керівництва обласної прокуратури, у спосіб передбачений КПК України, зловмиснику повідомили про підозру за частиною 1 статті 345-1 КК України.

Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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Теги: вінок, журналіст, поліція
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