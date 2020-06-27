Волинянин приніс під двері журналіста ритуальний вінок, його розшукують
Сьогодні, 07:11
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який поставив ритуальний вінок під двері рівненського журналіста.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненської області.
Йдеться про журналіста Влада Ісаєва.
Як зазначається, 25-річний зловмисник переховується від органів досудового розслідування — підозру вручили його матері. Тривають заходи щодо встановлення його місця перебування.
Нагадаємо, третього липня цьогоріч до поліції надійшло повідомлення 42-річного рівнянина, головного редактора інформаційної агенції, що біля дверей квартири за місцем проживання він виявив ритуальний вінок із надписом, який містив його прізвище.
У результаті проведених оперативних заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу, причетну до скоєння злочину.
Ним виявився 25-річний уродженець Волині, який уже декілька років проживає у Рівному.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом погрози журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області зібрали достатньо доказів. За процесуального керівництва обласної прокуратури, у спосіб передбачений КПК України, зловмиснику повідомили про підозру за частиною 1 статті 345-1 КК України.
Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненської області.
Йдеться про журналіста Влада Ісаєва.
Як зазначається, 25-річний зловмисник переховується від органів досудового розслідування — підозру вручили його матері. Тривають заходи щодо встановлення його місця перебування.
Нагадаємо, третього липня цьогоріч до поліції надійшло повідомлення 42-річного рівнянина, головного редактора інформаційної агенції, що біля дверей квартири за місцем проживання він виявив ритуальний вінок із надписом, який містив його прізвище.
У результаті проведених оперативних заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу, причетну до скоєння злочину.
Ним виявився 25-річний уродженець Волині, який уже декілька років проживає у Рівному.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом погрози журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області зібрали достатньо доказів. За процесуального керівництва обласної прокуратури, у спосіб передбачений КПК України, зловмиснику повідомили про підозру за частиною 1 статті 345-1 КК України.
Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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