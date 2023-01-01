Уночі ППО збила всі 14 «шахедів», які запустила росія

Уночі ППО збила всі 14 «шахедів», які запустила росія
У ніч на 15 грудня рф атакувала Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – рф)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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